Эпидемиолог Шунков рассказал, чем отличаются и кому лучше подойдут «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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Эпидемиолог Шунков рассказал, чем отличаются и кому лучше подойдут «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Здоровье

Российский эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, чем отличаются вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт», а также объяснил, как выбрать для себя нужный препарат. Об этом сообщает «Невские новости».

Так, эксперт отметил, что вакцина «Спутник Лайт» с объективной точки зрения является менее эффективной, чем «Спутник V». Все дело в том, что первая из них состоит из одного компонента, однако она также способна выработать антитела к вирусу.

«Логика заключается в том, что при введении двух компонентов «Спутника V» иммунитет вырабатывается эффективнее благодаря большему количеству антигенов. Чем больше будет иммунитет, тем на более долгий период его хватит. Соответственно, прививка «Спутник V» обеспечит человека иммунитетом, который продержится целый год, а «Спутник Лайт» выработает иммунитет всего на полгода», - объясняет Шунков.

Другое отличие вакцин заключается в сроке, спустя который вырабатывается полный иммунный ответ. В случае со «Спутником V», организм становится полностью защищенным через 42 дня, тогда как после прививки «Спутником Лайт» иммунитет выработается уже через 28 дней.

Что касается выбора препарата, то Шунков рекомендует отталкиваться от целей, которые стоят перед пациентом. Если для человека важен более долгий иммунитет к вирусу, то лучше выбрать «Спутник V», а если же существует заинтересованность в срочном получении сертификата о вакцинации, то здесь поможет «Спутник Лайт».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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