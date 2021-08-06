Врач Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина поделилась с россиянами советами по ревакцинации от коронавируса COVID-19.

По ее словам, этот вопрос должен решаться с каждым пациентом индивидуально.

«У каждого человека — разная реакция иммунной системы на формирование защитных свойств организма. Нужно посмотреть уровень антител», — пояснила она в интервью «Радио 1».

В случае если антител немного или же они вообще отсутствуют, необходимо пройти ревакцинацию.

Врач подчеркнула, что в повторной вовремя сделанной прививке нуждаются россияне из группы риска, а также работающие в «красной» зоне медики или те, кто по долгу службы общается с огромным количеством людей.

Напомним: Роспотребнадзор порекомендовал россиянам проходить ревакцинацию раз в полгода, а когда эпидемиологическая ситуация улучшится, ставить прививку можно будет раз в год.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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