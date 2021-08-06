Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19

Врач-диетолог и блогер из Ставрополя Дарья Карпелянски на своей странице в Instagram опубликовала пост на тему вакцинации от коронавируса. Она озвучила 5 основных причин, почему прививаться стоит.

Сама Дарья активно выступает «за» вакцинацию. Дабы не вводить своих подписчиков в заблуждение, она назвала 5 основных причин, почему так уверена в эффективности прививки.

«Первое – это понимание механизма иммунного ответа организма при заболевании и при вакцинации, так как у меня есть медицинское образование», - отметила Карпелянски.

Ко второй причине она отнесла понимание большого риска тяжелого протекания коронавируса.

«Своими глазами я видела тяжелых больных коронавирусом. И это действительно страшно», - призналась блогер.

Третья причина вакцинироваться – это жест благодарности и помощи всем медикам, которые в поте лица трудятся в условиях пандемии. К последним двум пунктам медик отнесла личную сознательность к своему здоровью, а также доверие мнению авторитетных врачей.

«Друзья, в интернете много страшилок. Но я вам скажу, что схема составления вакцины – далеко не новая. Она разработана точно так же, как от гриппа или кори, просто использована частица белка другого вируса», - резюмировала диетолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей