Роспотребнадзор пересмотрел требования к использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медработников, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. В документе новой редакции нет единых требований к выбору СИЗ. Для каждого профиля и отделения рекомендуется минимальный набор защитных средств. Новые требования предполагают индивидуальный подход к выбору СИЗ. Требования к СИЗ остались прежними для бригад инфекционного профиля и сотрудников инфекционных стационаров и больниц, где лечат ковидных пациентов.





Персонал должен использовать противочумные комбинезоны или удлиненные хирургические халаты, шапочку или шлем, бахилы, респиратор класса FFP3 или полумаску с фильтром класса защиты Р3 с герметичными защитными очками, а также перчатки с удлиненными манжетами. Врачи неотложной помощи могут использовать только медицинский халат, шапочку, респиратор класса FFP2 с лицевым щитком, перчатки и бахилы. Для терапевтов и педиатров, оказывающих пациентам помощь на дому, предлагается тот же комплект. При этом халат, шапочка, перчатки и бахилы должны меняться после посещения каждого пациента.

В новых требованиях сказано, что выбор СИЗ определяется характером работ персонала и степени риска. Также документ допускает повышение уровня СИЗ, если есть факторы риска. Помимо прочего, санитарная служба рекомендовала организовать учет входа и выхода персонала из «заразной зоны», использование определенного комплекта СИЗ, проводить мониторинг заболеваемости работников, использующих разные СИЗ, и корректировать применение средств индивидуальной защиты локальными актами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей