Врач Брылева: COVID-19 поражает сосуды и сердце каждого второго ребенка

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Врач Брылева: COVID-19 поражает сосуды и сердце каждого второго ребенка
Здоровье

Коронавирус поражает сердечно-сосудистую систему каждого второго ребенка, который ним заражается. Об этом сообщила заведующая детским инфекционным отделением Забайкальской краевой клинической больницы Людмила Брылева.

Она объяснила, что детский ковид от взрослого отличается, в первую очередь, мультисистемностью поражения. Речь о том, что развивается не только пневмония и дыхательная недостаточность, но поражаются также другие органы и системы организма.


«По большей части – поражение сердечно сосудистой системы, сердечной мышцы, практически у каждого второго ребёнка, может даже и больше», — приводит слова Людмилы Брылевой «Забайкальский рабочий».

Врач добавила, что врачи назначают детям специальную терапию, которая помогает справиться с вирусом и его осложнениями. Несовершеннолетних, которые перенесли заболевание в тяжелой форме, в обязательном порядке направляют на реабилитацию и наблюдают у врача-кардиолога.

«Заболеваемость детского населения во всём мире составляет 10% от взрослого, в РФ регистрируется 6-7%. В 2020 году чаще болели подростки, организованные коллективы. На данный момент все возрастные периоды охвачены», — рассказал Артем Бабкин, заведующий инфекционным отделением №2 краевой детской клинической больницы.

Врачи солидарны в одном: для того, чтобы защитить детей от коронавируса, должны быть привиты их родители. Но если у наследника появляются симптомы заболевания, следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу-педиатру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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