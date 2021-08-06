Вирусолог Зверев: Заставлять людей вакцинироваться — это неправильно

Профессор, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев уверен, что торопить детей и беременных женщин с вакцинацией от коронавируса не стоит, ведь этим категориям граждан, как никому, нельзя рисковать. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Научных данных относительно процента заболеваемости ковидом после вакцинации, как проходит болезнь у вакцинированных, есть ли осложнения, на сегодняшний день не имеется. Все, что есть у россиян, - информация, зачастую противоречивая, в СМИ и слухи.

Перед тем, как объявить о возможности вакцинации беременных и детей, нужно получить достоверные данные после серьезных и продолжительных испытаний. А пока рисковать, по мнению профессора, ни в коем случае нельзя.

«Я считаю, что рано вакцинацию продвигать для детей и кормящих матерей, потому что мы последствий не знаем. Я бы не стал экспериментировать на беременных женщинах, кормящих матерях и детях. Здесь надо иметь совершенно четкие представления, что мы можем получить. Будет или нет иммунитет, как вакцинация скажется на развитии плода, ребенка», - объяснил ученый.

Беременным и детям лучше защищаться от коронавируса альтернативным методом - стимулирующими врожденный иммунный ответ препаратами.

Кроме того, эксперт в целом против принудительной вакцинации, хотя и ранее и сейчас выступает за иммунизацию.

«Я вообще всегда выступал и выступаю за вакцинацию. Но я не считаю, что она должна быть принудительной, потому что это всегда будет иметь обратную сторону. Люди будут стараться как-то из этой ситуации выходить, потому что принудительность никому не нравится», - уверен медик.

Мотивировать людей, по мнению Зверева, нужно другими способами, объясняя пользу вакцин, от чего они защищают и что можно в итоге ожидать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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