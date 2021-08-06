Иммунолог Жемчугов: иммунитет переболевших COVID-19 значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации

Иммунолог Владислав Жемчугов считает, что иммунитет переболевших коронавирусом значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации. По силе такой иммунитет ни с какой прививкой не сравнится, сказал врач. Жемчугов рассчитывал, что коллективный иммунитет в Москве сформируется к июню 2021 года, но этого не произошло. Иммунолог пояснил, что в формуле коллективного иммунитета учитываются не только вакцинированные, но и переболевшие ковидом. Чтобы учесть всех переболевших, количество выявленных зараженных надо умножить на шесть, так как перенесших коронавирус в неявной форме в шесть раз больше, чем в клинически выраженной.

Если к этому числу граждан прибавить вакцинированных, то получится, что уже до 90% москвичей имеют антитела, подчеркнул врач. Но появились новые штаммы, которые уменьшили действие приобретенного иммунитета, пишет Царьград .

Главврач одной из столичных больниц Марьяна Лысенко сказала о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве может сформироваться к марту следующего года, если сохранятся нынешние темпы вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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