Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

Президент Лиги защиты врачей России Семен Гальперин прокомментировал вакцинацию от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что ученые пока не добились успехов в лечении вируса и не изобрели лекарство. Об этом сообщает «Собеседник».

«В России существует проблема внутри медучреждений. Речь идет о коммерциализации, которая привела к открытию медучреждений прямо у нас в домах. Они нанимают несколько врачей и начинают заниматься неким «медицинским фастфудом». С чем бы вы к ним не пришли, вас отправят на один и тот же набор исследований, а потом поставят какой-то неопределенный диагноз», - объясняет специалист.

Другая проблема заключается в некоем подкупе врачей, большинство из которых сотрудничает с распространителями биодобавок. Таким образом медики подрабатывают. Благо, что некоторые БАДы бесполезны, но есть и такие, которые способны навредить.

К слову об этом Гальперин заявил, что в мире до сих пор не смогли добиться успехов в лечении коронавируса.

«Успехов в лечении коронавируса нет, как и лекарств от него», - заявил он.

На своей странице в Facebook президент Лиги защиты врачей выразил свои сомнения относительно отечественных вакцин и их клинических испытаний.

«Вакцина центра «Вектор» проверяется их же собственными тестами. При этом значение результатов этих тестов могут расшифровать также исключительно в центре «Вектор», - с недоверием подчеркнул Гальперин, комментируя заявленные 79% эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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