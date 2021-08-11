Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -
Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в
Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше
Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в
Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже
Заведующая терапевтическим отделением казанской городской клинической больницы №16 Наталья Ухова со ссылкой на рекомендации Министерства
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
Тренд на смену пола на Западе утрачивает популярность. Скажем, если еще 30 лет назад в Швеции запрос на смену пола подавали не менее 12 тысяч человек
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