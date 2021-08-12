Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

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Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
Здоровье

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно сократилось. Доктор также сказала, что сейчас возросло количество людей, возвратившихся с юга России с диареей и ангиной.

Терапевт также сообщила, что за последний месяц появилось очень много пациентов с поствакцинальным синдромом или заболевших коронавирусом сразу после вакцинации. По словам Столповской, люди могут заболеть с первого дня, через 10-12 дней после получения первого компонента, а также через месяц после полной вакцинации.

 

«Также были заболевшие ковидом непосредственно после вакцинации члены семьи и коллеги по работе» - написала врач на своей странице в соцсети Facebook.

Врач также отметила, что сама она отказалась от вакцинации, за что ее могут уволить. Руководство больницы еще в мае пообещало лишить Столповскую работы, пишет ЛентаЧел.

К слову, о спаде заболевания заявил и московский градоначальник Сергей Собянин. В этой связи в столице открылись пункты профилактического обследования, которые с 21 июня работали, как пункты вакцинации.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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