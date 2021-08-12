Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -
Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России. Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что
Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в
Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в
Появление новых штаммов коронавируса, в том числе «йоты», который отличается высокой смертностью, является биологической войной. Такое мнение
Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже
Президент Лиги защиты врачей России Семен Гальперин прокомментировал вакцинацию от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что ученые пока не добились
Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с
В Тюмени на улице Мельникайте близ вакциномобиля собрались местные антипрививочники и принялись отговаривать тех, кто пришел поставить прививку, от
О работе с бывшими лидерами Югославии, осужденными за геноцид, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил на молодежном форуме
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