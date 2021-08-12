Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

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Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna
Здоровье

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает, могут ли вакцины Pfizer и Moderna вызывать заболевания почек и кожную аллергическую реакцию под названием «многоформная эритема».

Эксперты анализируют, могут ли эти препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции быть причиной двух заболеваний связанных с почками, таких как гломерулонефрит и нефротический синдром.

Информация о том, сколько случаев этих заболеваний было выявлено после применения препаратов Pfizer и Moderna, не сообщалась. Тем не менее, сообщается, что были запрошены дополнительные данные у компаний для изучения любой потенциальной связи между ними и прививками.


Ранее стало известно, что ЕМА удалось выявить связь между случаями миокардита и перикардита и вакцинами на базе мРНК. Наиболее высокая вероятность развития этих заболеваний после второй дозы вакцины у молодых взрослых мужчин в течение 14 дней после вакцинации.

Отметим, согласно данным EMA4 июля 2021 года было зафиксировано 206,7 тыс. случаев предполагаемых побочных эффектов от вакцины Pfizer/BioNTech. Летальные осложнения зафиксированы в 3848 случаях. Вакцина от Moderna вызвала 36,3 тыс. случаев предполагаемых эффектов после вакцинации, и стала причиной летального исхода в 347 случаях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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