50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных кислот. Этот продукт богат антиоксидантами, обладает противоопухолевыми и желчегонными свойствами, а также улучшает обмен веществ и наполняет энергией. Но мало кто знает, что сало обладает полезными свойствами, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

По словам врачей, сало является своеобразным «лекарством» для легких. Как правило, это продукт многие употребляют зимой. И это правильно, так как сало обеспечивает профилактику простудных заболеваний и в целом положительно влияет на организм. Медики отмечают, что жир способствует кислородному обмену и отвечает за способность дышать. Сало оказывает положительное влияние на кожу, сосуды и интеллектуальную активность, благодаря содержащимся в нем жирам и сложным углеводам.

Сало рекомендуется людям с поражением легких. Считается, что 30 граммов сала натощак можно сравнить с принятием витаминной ванны. Благодаря содержанию в сале арахидоновой кислоты употребление этого продукта способствует укреплению иммунитета и защите от инфекций. Однако при всей полезности сала не стоит забывать, что это еще и очень калорийный продукт, поэтому его ежедневная доза не должна превышать 50 граммов, пишет МК .

Некоторые любят есть сало с чесноком – это благотворно сказывается на здоровье. Этот продукт нельзя есть в жареном виде либо с горчицей, поскольку это убивает все его полезные свойства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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