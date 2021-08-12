Врач Кривоногов объяснил, что ждет через шесть месяцев тех, кто перенес COVID-19

Врач-пульмонолог Алексей Кривоногов рассказал, какие симптомы следует ожидать людям спустя полгода после перенесения коронавируса. Пациентов могут беспокоить слабость, расстройство стула, кашель, депрессия или головные боли. Кроме того, помимо постковидного синдрома есть риск развития «длительного коронавируса», что уже требует медицинской помощи. Об этом сообщает «Е1».

Так, по словам медика, симптомы коронавируса могут сохраняться на протяжении долгого времени даже после полного выздоровления. Обозначение такого состояния характеризуется как «длительный коронавирус». В этом случаи симптомы заболевания могут то исчезать, то появляться снова.

Кривоногов обратил внимание на тот факт, что наличие отрицательного результата ПЦР-теста не говорит о полном фактическом выздоровлении больного. Случается, когда спустя 3-4 недели после поправки у человека снова поднимается температура, а в некоторых случаях дело доходит до поражения легких.

Пульмонолог предупреждает, что данные состояния нельзя списывать на постковидный синдром. Это повод безотлагательно обратиться за медицинской помощью.

Самый большой срок продолжения «длительного коронавируса» в практике составил 12 недель после выздоровления. А вот известный постковидный синдром может сохраняться до полугода. И даже после этого срока человек может продолжать страдать от депрессии, головных болей, кашля, нарушения стула и других симптомов.

В заключении Кривоногов подчеркнул, что постковидный синдром чаще всего встречается у людей пожилого возраста или у пациентов с ожирением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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