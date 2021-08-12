Врач Кривоногов объяснил, что ждет через шесть месяцев тех, кто перенес COVID-19

Image 16+
Врач Кривоногов объяснил, что ждет через шесть месяцев тех, кто перенес COVID-19
Здоровье

Врач-пульмонолог Алексей Кривоногов рассказал, какие симптомы следует ожидать людям спустя полгода после перенесения коронавируса. Пациентов могут беспокоить слабость, расстройство стула, кашель, депрессия или головные боли. Кроме того, помимо постковидного синдрома есть риск развития «длительного коронавируса», что уже требует медицинской помощи. Об этом сообщает «Е1».

Так, по словам медика, симптомы коронавируса могут сохраняться на протяжении долгого времени даже после полного выздоровления. Обозначение такого состояния характеризуется как «длительный коронавирус». В этом случаи симптомы заболевания могут то исчезать, то появляться снова.

Кривоногов обратил внимание на тот факт, что наличие отрицательного результата ПЦР-теста не говорит о полном фактическом выздоровлении больного. Случается, когда спустя 3-4 недели после поправки у человека снова поднимается температура, а в некоторых случаях дело доходит до поражения легких.

Пульмонолог предупреждает, что данные состояния нельзя списывать на постковидный синдром. Это повод безотлагательно обратиться за медицинской помощью.

Самый большой срок продолжения «длительного коронавируса» в практике составил 12 недель после выздоровления. А вот известный постковидный синдром может сохраняться до полугода. И даже после этого срока человек может продолжать страдать от депрессии, головных болей, кашля, нарушения стула и других симптомов.

В заключении Кривоногов подчеркнул, что постковидный синдром чаще всего встречается у людей пожилого возраста или у пациентов с ожирением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сегодня, 17:35

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

Сегодня, 12:05

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Сегодня, 11:45

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

Вчера, 00:00

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

10-08-2021, 18:25

Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

10-08-2021, 16:05

Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

10-08-2021, 14:55

Ученый Нетесов назвал главное условие снижения смертности от COVID-19

10-08-2021, 08:30

Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19

8-08-2021, 23:15

Названы пять признаков, которые могут указать на заражение коронавирусом после вакцинации

8-08-2021, 15:00

Эпидемиолог назвал вирусы, которые представляют не меньшую опасность, чем COVID-19

8-08-2021, 12:00

PHE: Вакцинированные люди продолжают быть передатчиками коронавируса COVID-19

7-08-2021, 22:05

Врач Прокофьев раскритиковал массовую вакцинация в разгар пандемии

6-08-2021, 23:15

Новосибирцам рассказали, какие нежелательные последствия может вызвать вакцина «Спутник V»

6-08-2021, 20:00

Иммунолог Жемчугов: иммунитет переболевших COVID-19 значительно надежнее, чем иммунитет, полученный после вакцинации

6-08-2021, 19:40

Вирусолог Зверев: Заставлять людей вакцинироваться — это неправильно

6-08-2021, 18:55

Врач Брылева: COVID-19 поражает сосуды и сердце каждого второго ребенка

6-08-2021, 11:40

Роспотребнадзор обновил требования к средствам защиты медиков, работающих с ковид-пациентами

6-08-2021, 11:15

Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19

6-08-2021, 08:15

Врач Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19

6-08-2021, 00:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально
  • 10-08-2021, 14:55

Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -

Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 10:00

Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России. Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
  • Сегодня, 11:45

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно

Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19
  • 10-08-2021, 08:35

Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19

Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в

Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной
  • Вчера, 13:10

Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной

Появление новых штаммов коронавируса, в том числе «йоты», который отличается высокой смертностью, является биологической войной. Такое мнение

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми
  • 10-08-2021, 10:15

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми

Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в

Новости партнеров
Новости партнеров
Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки
  • 10-08-2021, 16:05

Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19
  • Вчера, 00:00

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

Президент Лиги защиты врачей России Семен Гальперин прокомментировал вакцинацию от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что ученые пока не добились

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • Сегодня, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу
  • 10-08-2021, 18:25

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с