Расческа смертности: почему официальные данные по коронавирусу COVID-19 вызывают вопросы

Аналитик данных Александр Драган обратил внимание на странности в статистике смертности от коронавируса в России. Согласно последним официальным данным, ежедневно в стране от вируса умирает около 800 человек. Однако показатели ни разу не превышали эту цифру. Эксперт считает, что власти существенно занижают статистику смертности. Об этом сообщает «NEWS.ru».

Большие сомнения у аналитика вызывает антирекорд смертности в 799 человек, который неоднократно повторялся, но никак не превышался. Не исключено, что в стране ежедневно умирает свыше 2 тысяч граждан.

«Для таких показателей оперативный штаб прибегает к простой уловке: искажаются данные региональных штабов и снижаются показатели по отдельным регионам. Там убрали 2 человека, там 5, там 10. Все для того, чтобы статистика показывала цифру, не превышающую 799 человек», - считает Драган.

Для примера эксперт обратил внимание на недавние данные. 11 августа в Воронежской области зафиксировали 20 смертей от коронавируса, а в официальной статистике оказалось всего 7. Аналогичная ситуация в Калининградской области, где по факту было 5 смертей, а официально – ни одной. Похожей тактики придерживаются и другие регионы.

Стоит учитывать, что региональные данные о смертности крайне ненадежны, что демонстрирует весь период пандемии. Но даже если работать исключительно с ними, сумма жертв коронавируса однозначно выйдет выше 799.

По подсчетам реальных данных, 11 августа регионы в общей сложности насчитали 829 смертей, а 29 июля, когда оперштаб заявил о 799 смертях, подсчеты показали 823 человека.

«Несмотря на эти искажения, в свете общемировой статистики на Россию приходится 8,3-8,5% смертности от коронавируса, а от всех выявленных случаев всего 3,5%», - подытожил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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