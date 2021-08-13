Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

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Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
Здоровье / В России

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Она подтвердила информацию, что в регионе были определенные проблемы с закупкой препаратов, поэтому некоторое время в поликлиниках их не было, передает E1.RU. В этот период лекарства переводились между медицинскими учреждениями в ручном режиме по необходимости. В прошлом году на закупку лекарств регион получил 311 млн рублей и они уже почти полностью израсходованы.

Поэтому минздрав региона обратился к губернатору, после чего из бюджета региона было направлено 225 млн рублей на лекарства. В оперштабе по борьбе с COVID-19 посоветовали обращаться к заведующему поликлиникой, к которой вы прикреплены, если лекарства не выдали.


Замминистра Екатерина Ютяева объяснила, что лекарства назначаются в зависимости от состояния здоровья пациента. Поэтому врачи могут назначать арбидол, гриппферон, коронавирус, фавипиравил.

Но кому-то врачи приносят арбидол и гриппферон, а кому-то — коронавир. Почему свердловчанам выдают неодинаковые лекарства? Замминистра Екатерина Ютяева объясняет это тем, что медики действуют строго исходя из клинических рекомендаций.

«Схем лечения всего две, чем лечить — решает медицинский работник, У того же фавипиравира много противопоказаний и побочных эффектов, все это описано в клинических рекомендациях. Врач назначает то, что пациенту положено. Сейчас ведется ежедневный мониторинг, лекарственные средства закуплены и недостатка нет уже нигде», - подчеркнула Ютяева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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