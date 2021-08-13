Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

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Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
Здоровье

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на осень и зиму необходима стратегия, направленная на существенное снижение распространения «дельты». Об этом он пишет в своей авторской колонке в издании «Екатеринбург онлайн».

Медик на примере Свердловской области констатирует, что сформировать достаточный уровень защиты к осени однозначно не получится. По данным на 11 августа, в регионе привиты порядка 1,1 миллиона человек, причем, часть только первым компонентом вакцины. 

В возрасте от 18 до 60 лет вакцинацию прошли более 31%. Это совсем мало, подчеркивает медик.

Целевой показатель в 60% не достигнут даже в вакцинации людей из группы риска - речь о тех, кому за 60. 

«Точная цифра не названа, предположим, что смогли привить 50% из наиболее критической группы — а это значит, что более 490 тысяч остаются под угрозой инфицирования «дельтой», - отмечает Соловьев.

К тому же, дети тоже прививаться не будут. Выходит, что на начало года в области будет много восприимчивого населения, и это уже с учетом того, что многие переболели. По оценкам доктора, не менее 30–40% будут полностью восприимчивы к «дельте».

Соловьев также призывает учитывать фактор случаев прорыва вакцин у полностью привитых людей.

«Люди старшего возраста, люди с ослабленным иммунитетом (принимающие иммуносупрессивные препараты, на диализе и т. п.) значительно хуже реагируют на две дозы вакцины и нуждаются в дополнительной, третьей дозе», - пояснил Александр Соловьев.

При этом исследованиями уже доказано, что распространителями вируса являются как непривитые, так и полностью вакцинированные. 

Повлиять на снижение случаев прорыва инфекции можно только путем снижения распространение вируса, убежден автор колонки.

Отдельно Соловьев говорит о школах, где будет высокий риск инфицироваться у детей из-за недостаточности вентиляции. 

Заболеваемость детей неизбежно скажется на более широком распространении «дельты», приведет к заражению людей старшего возраста. Окончание дачного сезона и вовлечение старших родственников в процесс присмотра за детьми также сыграют свою роль.

«С учетом всех перечисленных факторов, нужно ожидать ухудшения эпидситуации с ковидом осенью. Четвертой волны, по всей видимости, не избежать», - резюмировал Соловьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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