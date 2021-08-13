Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

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Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
Здоровье / Санкт-Петербург

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и сердечно-сосудистые заболевания. Более того, как выяснилось, именно эти заболевания, стали первой причиной смерти в Северной столице во время пандемии. Примечательно, что сердечно-сосудистые патологии в списке причин летальных исходов лидируют на протяжении много лет. До 2019 года число смертей от инфарктов и инсультов снижалось, а в прошлом году оно резко выросло.

Как утверждают эксперты в области медицины, в числе главных факторов биологические — коронавирус наносит удар по сердечно-сосудистой системе. Хотя некоторые считают, что в городе были допущены организационные ошибки. При этом все эксперты сходятся на том, что в числе самых убийственных факторов - психологический настрой граждан.

Между тем заведующий кардиохирургическим отделением Военно-Медицинской Академии им. Кирова Максим Диденко заявил, что в том, что ситуация с заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в 2020-2021 годах ухудшилась, большую роль сыграл коронавирус, который с одной стороны, потенциирует эти болезни, а с другой — утяжеляет их течение. Точка приложения пагубного действия коронавирус — внутренняя выстилка артерий, из-за чего запускаются тромботические осложнения. У многих пациентов с коронавирусом впервые возникают гипертония, аритмия, инфаркты и инсульты. Порой эти проблемы проявляются раньше, чем другие симптомы коронавируса. Случается так, что человек поступает в больницу с инфарктом, а у него выявляют «ковид», поступает с инсультом, а диагностируют пневмонию, которая нарушает кровообращение и утяжеляет состояние.

Летальность выросла еще и потому, что люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Задержка оказания помощи на час увеличивает летальность от этих заболеваний на 10-15%.

При этом в Петербурге, как в целом по стране, ряд кардиохирургических центров и отделений не выполнили план - сделали меньше операций шунтирования, чем на них выделено денег в системе ОМС.

Большое значение имеет просвещение людей, так как нельзя допускать, чтобы пациенты из-за страха заразиться в поликлинике уклонялись от обращения к врачам и пытались самостоятельно бороться со своими болезнями и состояниями. Современная кардиология поддерживает идею массовой вакцинации. Важно понимать, что ситуация не улучшится «сама собой». Нынешнее положение с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это начало длинного негативного тренда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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