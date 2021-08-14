Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку вакцинации от коронавируса, на своей странице в Facebook спрогнозировал рекордное количество летальных исходов вследствие очередной волны заболеваемости в России. Об этом сообщает «LentaChel».

«Меньше полутора месяцев осталось до сезона ОРЗ и очередной волны коронавируса, которая, к сожалению, унесет жизни еще порядка полумиллиона россиян. Это число можно было снизить вакцинацией, но около 85% граждан до сих пор ее не сделали», - не без грусти признал эксперт.

Он подчеркнул, что от прививки воздерживаются не только активные ее противники, но и вполне адекватные люди, которые понимают суть происходящего и необходимость вакцинироваться.

Пообщавшись со своими знакомыми, Симак обнаружил, что один не прививается, так как переболел еще весной 2020 года, другой зачем-то ждет сентября, третий ждет КовиВак. У всех какие-то странные причины.

«При этом только за вчера в моей ленте промелькнуло двое заболевших и весть об одном умершем от коронавируса. А иммунитет к нему формируется только через несколько недель после второй прививки», - предупреждает он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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