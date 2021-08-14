Британский ученый Кристина Пейджел рассказала о самых распространенных мифах о COVID-19

Кристина Пейджел, руководитель исследовательского отдела Университетского колледжа Лондона, на страницах The Guardian опровергла наиболее распространенные мифы о Covid-19.

По ее словам, многие люди почему-то убеждены, что при бессимптомном течении заболевания они не представляют опасности для окружающих. И глубоко заблуждаются, отмечает она и ссылается на исследования, согласно которым порядка 50 процентов коронавирусных больных подхватили вирус именно от бессимптомных носителей.

Подобное заблуждение касается и привитых. Так, люди думают, что они уже не могут сами заразиться и кого-нибудь заразить. Меж тем это далеко не так. Привитые, как выяснили ученые и как показывает практика, тоже заражаются ковидом и наравне с непривитыми могут заражать окружающих, хотя сами при этом переносят заболевание в легкой форме. Поэтому так важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже полностью вакцинированным.

Эксперт Пейджел также развеяла миф о масках. На заре пандемии было много публикаций о том, что они почти не защищают, что вирус спокойно может проникнуть и так далее.

«Сегодня нам точно известно, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем и распространяется преимущественно говорящими, поющими или кричащими людьми. Конечно, маски в этом плане не идеальны, но! Они реально могут предотвратить активное распространение вируса при взаимодействии между людьми», - пояснила Кристина.

Если маски будут носить все, распространение коронавируса удастся значительно притормозить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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