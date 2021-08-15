«Не ждите сочувствия»: Профессор Энавк обратилась к антипрививочникам

Image 16+
«Не ждите сочувствия»: Профессор Энавк обратилась к антипрививочникам
Здоровье

Израильский профессор Шарон Энав, являющаяся заведующей хирургическим отделением интенсивной терапии больницы «Шаарей-цедек» в Иерусалиме на своей странице в соцсети опубликовала яростное обращение к противникам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Так, медик предупредила антипрививочников не рассчитывать на врачей, которые снова начнут работать в две смены в защитных костюмах, сутками заботясь об их здоровье. Ведь сами люди, видимо, не способны о себе позаботиться.

Энав признала, что ее заявление выходит за рамки корректности, но терпение медиков, по ее словам, иссякло. Пускай противники вакцинации, попавшие в больницу с тяжелой формой коронавируса, не надеются на сочувствие с их стороны.

«Не ждите сочувствия, понимания. Мы не станем плакать о вас. Мы должны находиться на краю борьбы, но мы выдохлись. Медики столкнулись с массовым выгоранием и посттравматическим стрессовым синдромом», - пожаловалась она.

Также профессор подчеркнула, что в Израиле сегодня снова наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. С каждым днем количество заболевших увеличивается. Болеют и привитые граждане. А все потому, что после вакцинации они отказываются от ношения масок и соблюдения других мер. Этот факт также возмущает и злит медиков.

«Нас возмущает одна мысль о том, что мы снова станем приносить себя в жертву ради людей, которые не ударили пальцем о палец в интересах самого себя и общества», - резюмировала Энав.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 10:00

«Не ждите сочувствия»: Профессор Энавк обратилась к антипрививочникам

Сегодня, 08:20

Британский ученый Кристина Пейджел рассказала о самых распространенных мифах о COVID-19

Вчера, 22:55

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Вчера, 08:35

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

13-08-2021, 12:20

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

13-08-2021, 11:10

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

13-08-2021, 08:35

Расческа смертности: почему официальные данные по коронавирусу COVID-19 вызывают вопросы

13-08-2021, 08:05

Врач Кривоногов объяснил, что ждет через шесть месяцев тех, кто перенес COVID-19

12-08-2021, 23:40

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

12-08-2021, 17:35

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

12-08-2021, 12:05

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

12-08-2021, 11:45

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

11-08-2021, 00:00

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

10-08-2021, 18:25

Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

10-08-2021, 16:05

Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

10-08-2021, 14:55

Ученый Нетесов назвал главное условие снижения смертности от COVID-19

10-08-2021, 08:30

Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19

8-08-2021, 23:15

Названы пять признаков, которые могут указать на заражение коронавирусом после вакцинации

8-08-2021, 15:00

Эпидемиолог назвал вирусы, которые представляют не меньшую опасность, чем COVID-19

8-08-2021, 12:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
  • 12-08-2021, 11:45

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
  • 13-08-2021, 11:10

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • Вчера, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
  • 13-08-2021, 12:20

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации
  • Вчера, 17:10

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • 12-08-2021, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Новости партнеров
Новости партнеров
Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
  • 13-08-2021, 09:35

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян
  • Вчера, 08:35

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna
  • 12-08-2021, 12:05

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает, могут ли вакцины Pfizer и Moderna вызывать заболевания почек и кожную аллергическую

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
  • 13-08-2021, 08:35

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области