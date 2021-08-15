«Не ждите сочувствия»: Профессор Энавк обратилась к антипрививочникам

Израильский профессор Шарон Энав, являющаяся заведующей хирургическим отделением интенсивной терапии больницы «Шаарей-цедек» в Иерусалиме на своей странице в соцсети опубликовала яростное обращение к противникам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Так, медик предупредила антипрививочников не рассчитывать на врачей, которые снова начнут работать в две смены в защитных костюмах, сутками заботясь об их здоровье. Ведь сами люди, видимо, не способны о себе позаботиться.

Энав признала, что ее заявление выходит за рамки корректности, но терпение медиков, по ее словам, иссякло. Пускай противники вакцинации, попавшие в больницу с тяжелой формой коронавируса, не надеются на сочувствие с их стороны.

«Не ждите сочувствия, понимания. Мы не станем плакать о вас. Мы должны находиться на краю борьбы, но мы выдохлись. Медики столкнулись с массовым выгоранием и посттравматическим стрессовым синдромом», - пожаловалась она.

Также профессор подчеркнула, что в Израиле сегодня снова наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. С каждым днем количество заболевших увеличивается. Болеют и привитые граждане. А все потому, что после вакцинации они отказываются от ношения масок и соблюдения других мер. Этот факт также возмущает и злит медиков.

«Нас возмущает одна мысль о том, что мы снова станем приносить себя в жертву ради людей, которые не ударили пальцем о палец в интересах самого себя и общества», - резюмировала Энав.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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