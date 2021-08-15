На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Израиле оставляет желать лучшего. Как стало известно, за прошедшие сутки уровень заражения коронавирусом вырос до 5,02%, за этот отрезок времени были инфицированы 6083 человека.

Как сообщает Минздрав Израиля, 53% подтвержденных случаев заболевания приходятся на вакцинированных граждан. Примечательно, что 43% из тех, кто дал положительный результат, не были привиты. 2% находились в процессе инокуляции, а 1% уже вылечились. Новые случаи заражения не были выявлены у людей, выздоровевших и получивших хотя бы одну дозу вакцины.

К этому времени, в Израиле зарегистрировано 44 188 активных случаев инфицирования. При этом 462 человека находятся в тяжелом состоянии. В Израиле сейчас 86 «красных» населенных пунктов. Это означает, что в этих городах очень высокий уровень заражения.

12 августа гендиректор Минздрава Нахман Аш довел до сведения руководителей четырех поставщиков медицинских услуг о решении позволить израильтянам в возрасте 50 лет и старше получить третью дозу вакцины. Право на ревакцинацию также получили сотрудники системы здравоохранения, люди из группы риска, а также заключенные и тюремные надзиратели. В прошлом месяце правительство одобрило третью дозу вакцины для граждан старше 60 лет.

Между тем министр общественной безопасности Омер Бар-Лев распорядился об усилении соблюдения правил, связанных с пандемией. Известно, что полиция выдала 2063 билета израильтянам, которые нарушили карантин или не носили маски.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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