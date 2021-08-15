Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии

Главврач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов, поддерживающий идею о массовой вакцинации, снова высказался о прививках от коронавируса. В своем посте в соцсети Фейсбук он упомянул, что Россия находится на 81-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Одну дозу вакцины получили около 30% населения, обе дозы чуть более 20%, пишет врач.

Россия третий день подряд бьет рекорды по ежедневной смертности от коронавируса. Живов раскритиковал тех граждан, которые до сих пор не поняли, что вакцины от ковид 19 эффективны и безопасны. Врач задает вопрос: готовы ли антипрививочники рисковать здоровьем и жизнью ради свободы выбора? По мнению медика, таким людям нечего делать на работе, где вакцинация обязательна.

Живов также спрашивает, почему те, кто противятся вакцинации, должны иметь одинаковое право с привившимися на очное образование, посещение общественных мест и мероприятий, путешествия и поездки. Врач призывает граждан слушать советы вменяемых врачей и профессиональных ассоциаций мира, а не популярных артистов, которые не разбираются в вирусных инфекциях. Медик также подверг критике некоторых своих коллег, которые саботируют прививочную кампанию. По мнению Живова, таких медицинских работников следует выгнать на пожизненно из профессии. Врач также признал, что вакцины эффективны не на 100%, пишет LentaChel.

Ранее профессор Поллард, выступая перед британским парламентом, заявил, что одной вакцинацией проблему не решить и предложил бросить все силы на лечение тяжелых больных. А уральский врач Александр Соловьев, отметил, что сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации в Свердловской области к осени не получится. Соловьев пояснил, что вакцинированные могут распространять вирус. Нельзя надеяться только на вакцинацию, нужно комбинировать методы защиты от вируса, заявил Соловьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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