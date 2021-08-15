Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии

Image 16+
Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии
Здоровье
Главврач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов

Главврач Ильинской больницы в Подмосковье Алексей Живов, поддерживающий идею о массовой вакцинации, снова высказался о прививках от коронавируса. В своем посте в соцсети Фейсбук он упомянул, что Россия находится на 81-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Одну дозу вакцины получили около 30% населения, обе дозы чуть более 20%, пишет врач. 

Россия третий день подряд бьет рекорды по ежедневной смертности от коронавируса. Живов раскритиковал тех граждан, которые до сих пор не поняли, что вакцины от ковид 19 эффективны и безопасны. Врач задает вопрос: готовы ли антипрививочники рисковать здоровьем и жизнью ради свободы выбора? По мнению медика, таким людям нечего делать на работе, где вакцинация обязательна.


Живов также спрашивает, почему те, кто противятся вакцинации, должны иметь одинаковое право с привившимися на очное образование, посещение общественных мест и мероприятий, путешествия и поездки. Врач призывает граждан слушать советы вменяемых врачей и профессиональных ассоциаций мира, а не популярных артистов, которые не разбираются в вирусных инфекциях. Медик также подверг критике некоторых своих коллег, которые саботируют прививочную кампанию. По мнению Живова, таких медицинских работников следует выгнать на пожизненно из профессии. Врач также признал, что вакцины эффективны не на 100%, пишет LentaChel.

Ранее профессор Поллард, выступая перед британским парламентом, заявил, что одной вакцинацией проблему не решить и предложил бросить все силы на лечение тяжелых больных. А уральский врач Александр Соловьев, отметил, что сформировать коллективный иммунитет с помощью вакцинации в Свердловской области к осени не получится. Соловьев пояснил, что вакцинированные могут распространять вирус. Нельзя надеяться только на вакцинацию, нужно комбинировать методы защиты от вируса, заявил Соловьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Главврач Живов предложил выгнать врачей-антиваксеров из профессии

Сегодня, 10:40

На вакцинированных израильтян приходится 53% ежедневных случаев заражения коронавирусом

Сегодня, 10:00

«Не ждите сочувствия»: Профессор Энавк обратилась к антипрививочникам

Сегодня, 08:20

Британский ученый Кристина Пейджел рассказала о самых распространенных мифах о COVID-19

Вчера, 22:55

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Вчера, 08:35

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

13-08-2021, 12:20

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

13-08-2021, 11:10

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

13-08-2021, 08:35

Расческа смертности: почему официальные данные по коронавирусу COVID-19 вызывают вопросы

13-08-2021, 08:05

Врач Кривоногов объяснил, что ждет через шесть месяцев тех, кто перенес COVID-19

12-08-2021, 23:40

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

12-08-2021, 17:35

Стало известно о новых побочных эффектах от вакцин Pfizer и Moderna

12-08-2021, 12:05

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

12-08-2021, 11:45

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

11-08-2021, 00:00

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

10-08-2021, 18:25

Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

10-08-2021, 16:05

Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

10-08-2021, 14:55

Ученый Нетесов назвал главное условие снижения смертности от COVID-19

10-08-2021, 08:30

Российский врач рассказала, кому нельзя повторно вакцинироваться от коронавируса COVID-19

8-08-2021, 23:15

Названы пять признаков, которые могут указать на заражение коронавирусом после вакцинации

8-08-2021, 15:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет
  • Вчера, 14:50

Исландия полностью закончила вакцинацию от коронавируса COVID-19, но заболеваемость снова растет

В Исландии, несмотря на вакцинацию свыше 90% взрослого населения, снова начало расти число случаев заражения коронавирусом. После того как в течении

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19
  • 13-08-2021, 11:10

Врач Соловьев объяснил, почему вакцинация не остановит четвертую волну COVID-19

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что вакцинация не сможет остановить четвертую волну коронавируса. Поэтому, на

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации
  • Вчера, 17:10

Опрос показал, почему 1,1 миллиона граждан Израиля отказываются от вакцинации

Профессор Михаль Гринштейн-Вайсс, которая представляет Институт социальной политики (SPI) Вашингтонского университета, посредством проведенного 11 и

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»
  • 13-08-2021, 12:20

Врачи из Петербурга назвали «убийственные» последствия «ковида»

В минувшем году Петербург отличился рекордным ростом смертности. Коронавирус в этом, конечно, сыграл не последнюю роль, но свою лепту внесли и

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом
  • 12-08-2021, 17:35

50 граммов сала ежедневно помогают бороться с коронавирусом

Сало - традиционная закуска и один из самых популярных продуктов для многих россиян. Сало полностью состоит из триглицеридов - насыщенных жирных

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян
  • Вчера, 08:35

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

Биолог, проректор по научной работе в Государственном областном университете Наяновой Самарского региона Сергей Симак, выступающий в поддержку

Новости партнеров
Новости партнеров
Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
  • 13-08-2021, 09:35

Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19
  • 13-08-2021, 08:35

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

О том, почему пациенты при COVID-19 пациентам назначают разные лекарства, рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию
  • Вчера, 12:55

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию

Более двух третей военнослужащих Вооруженных сил Украины готовы перейти в российскую армию. С таким заявлением выступил во время программы «60

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая
  • 13-08-2021, 12:45

National Interest: К Третьей мировой войне приведет сговор России и Китая

Завкафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс написал статью для американского журнала The National