Врач Терский рассказал, когда может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19

Главврач второго диагностического отделения клиники «Медицина» Максим Терский ответил на вопросы о ревакцинации, которые во время прямой линии «РГ» задавали ему жители страны.

Эксперт посоветовал людям старше 60 выбирать «Спутник V», а не «Спутник Лайт». Он пояснил, что облегченная версия не применяется для вакцинации лиц этого возраста, потому что в пожилом возрасте снижена реактивность ответа иммунитета организма человека. Именно поэтому пенсионерам лучше остановить свой выбор на препарате «Спутник V».

Россияне интересовались и авторитетным мнением доктора о сроках ревакцинации. По мнению Терского, третья прививка нужна через шесть месяцев после первичной вакцинации в случае, когда эпидемическая обстановка в стране сложная - как сейчас, например. Когда ситуация с распространением вируса успокоится, ставить прививку антиковидной вакциной надо будет раз в год, как и сезонную прививку от гриппа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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