Делягин: медики считают, что риск причинения вреда здоровью вакцинами намного превышает пользу

Риск причинения вреда здоровью человека в результате введения вакцин несоизмерим и многократно превышает эффективность их применения. Такие выводы сделали медики, доктора и кандидаты наук. Об этом со ссылкой на экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина сообщает издание «ЛентаЧел».

При этом источник не называет имена и фамилии ученых, которые якобы утверждают, что все существующие российские вакцины от коронавируса не осуществляют профилактику заболевания, а их защитные свойства неизвестны.

Также эти анонимные отечественные светила науки заявили, что вакцинация и национальный календарь прививок не соответствуют критериям понятия «профилактика».

Последняя предполагает укрепление иммунитета и предотвращение заболевания.

«В случае с вакцинами от коронавируса образуется чрезмерно много аутоантител, усиливается аутоиммунный тип реагирования, что делает организм молчащим по отношению к ним. Все это приводит к хроническим аутоиммунным заболеваниям», - расписывает издание сделанные выводы.

Также в публикации говорится, что врачи настаивают на том, что антикоронавирусные вакцины некачественные, неэффективные и небезопасные, что они не прошли полного цикла испытаний даже на животных.

Что касается ДНК-вакцин, они несут прямую угрозу бесконтрольного редактирования (изменения) генома человека. Для того, чтобы удостовериться в их безопасности, необходима 15-25 лет исследований.

Опасность вакцин ученые видят и в том, что в составе некоторых есть соединение, усиливающие действие вакцины, - гидроксид алюминия. Он представляет собой угрозу для здоровья и для жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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