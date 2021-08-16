Биолог Ермакова: В гибели детей обвинят врачей, но виновата вакцинация от COVID-19

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Биолог Ермакова: В гибели детей обвинят врачей, но виновата вакцинация от COVID-19
Здоровье

Активистка российского анти-ГМО движения, доктор биологических наук Ирина Ермакова призывает власти отказаться от идеи проведения массовой вакцинации детей. Она стала автором соответствующей петиции в сети, подписи под которой уже поставили свыше 6 тысяч человек.

Документ адресован президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минздрава Михаилу Мурашко, министру обороны Сергею Шойгу и к Совету Безопасности. В нем изложено требование запретить массовую вакцинацию детей в России.

Ермакова пишет, что прививать несовершеннолетних биотехническими препаратами недопустимо из-за возможных отдаленных негативных последствий. Они могут не только привести к развитию у детей серьезных заболеваний, но и спровоцировать даже летальные исходы, пишет «ЛентаЧел».

Коронавирус постоянно мутирует и очевидно, что из-за этого снижается эффективность вакцин. Тем не менее, иммунитет детей способен справиться с патогеном. Посему, считает она, необходимости в вакцинации этой категории попросту нет.

Биолог берется утверждать, что вакцинация взрослого населения препаратом «Спутник» уже привела к увеличению смертности за последние месяцы. Это, по ее словам, следует из анализа данных с официального сайта worldometers.info/coronavirus.

Проблему современных вакцин она видит в том, что они перепрограммируют клетки организма на синтез токсичных спайк-белков, и вирусы могут проникнуть внутрь клеток, поскольку содержат измененные гены вируса. Это делает человека уязвимым после вакцинации.

Если вакцинация детей будет проводиться, Россия рискует остаться без будущего, резюмировала биолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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