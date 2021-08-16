Доктор Мясников: осенью будет доминировать южноафриканский штамм «бета» коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал, будет ли осенью в России новая вспышка COVID-19.

Он подчеркнул, что осенью действительно ожидает новую волну заболеваемости коронавирусной инфекции. В этот раз, по его мнению, доминировать будет южноафриканский штамм «бета». Этот штамм легко распространяется среди молодых людей, поскольку он лучше прикрепляется к клеткам организма.

Штамм «бета», подчеркнул Мясников, может заражать даже тех, кто вакцинировался. Но вакцинация все же защищает от осложнений при COVID-19. Также доказано, что вакцинация снижает численность тяжелых и летальных случаев. Поэтому важно вакцинироваться до того, как в стране начнется новая волна COVID-19, отметил эксперт.

Мясников уверен, что будут возникать новые мутации коронавируса. Поэтому важно добиться того, чтобы свести к минимуму количество невакцинированных людей, поскольку вирус мутирует в организме тех, кто не прививался. Поэтому, чем активнее люди будут прививаться, тем быстрее удастся победить эпидемию и добиться того, чтобы случаи заражения были единичными.

В то, что COVID-19 удастся победить полностью, эксперты верят мало, предполагая, что коронавирус теперь навсегда останется в человеческой популяции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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