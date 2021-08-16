Минздрав РФ: После какой вакцины чаще заражаются привитые от коронавируса COVID-19

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Минздрав РФ: После какой вакцины чаще заражаются привитые от коронавируса COVID-19
Здоровье

На днях Министерство здравоохранения России опубликовало статистику заболеваний коронавирусом после вакцинации. Были указаны цифры по каждому препарату. Исходя из этого стало ясно, какая вакцина является наиболее безопасной. Об этом сообщает «Сиб.фм».

До начала массовой вакцинации ученые центра им. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V», предоставили данные о заболеваемости после прививки. По их словам, из 15 тысяч вакцинированных во время испытаний участников заболели лишь 13 человек. Соответственно, процент инфицирования составил лишь 0,08%.

На сегодня данные немного изменились, но при этом результат «Спутника» все же намного выше, чем показатели остальных вакцин – «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Так, Минздрав представил статистику о заболеваемости коронавирусом после прививки по регионам России. Ниже предоставлены цифры по Ульяновской, Курской области и Санкт-Петербургу.

После вакцинации препаратом «Спутник V» в Ульяновской области заболели 0,7%, в Курской – 0,14%, а в Петербурге – 1,64%.

Прививка «КовиВаком» показала более высокие результаты: в Ульяновской области заразились 1,3% вакцинированных, в Курской – 0,2%, а в Петербурге – 0,9%.

Ну а результаты по «ЭпиВакКороне» возглавили антирекордную таблицу. В Ульяновской области заболели 1,04%, в Курской – 0,2%, тогда как в Петербурге целых 6%.

Чаще всего граждане инфицируются в период между получением первого и второго компонента вакцины. Известно, что полный иммунный ответ вырабатывается спустя 3 недели после второго укола. Соответственно, до этого организм человека продолжает быть уязвимым. В связи с этим медики призывают россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после вакцинации от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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