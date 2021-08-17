Патологоанатом: Тайна коронавируса не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают

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Патологоанатом: Тайна коронавируса не в том, почему от него умирают, а почему выздоравливают
Здоровье

Морфология смерти от дельта-штамма коронавируса еще до конца не изучена. Об этом рассказал ученый-патоморфолог из Центра Алмазова Всеволод Цинзерлин. Как подчеркнул профессор, врачи говорят, что в основном летальные исходы при коронавирусе – это случаи, когда пациенты заражены дельта-штаммом.

Цинзерлин отметил, что стали чаще умирать при повторном заражении и среди жертв ковида больше молодых людей. Очень часто причиной смерти называется фиброз легких. Когда будут предоставлены исследования двух групп умерших, максимально близких, «дельта» и «не дельта», можно будет говорить более детально, замечает эксперт.

Профессор также сообщил, что патологоанатомы Петербурга даже в период сильной нагрузки при третьей волне COVID-19 проводили тщательный анализ. Как отметил Цинзерлин, глубокий анализ предполагает намного больше вопросов для обсуждения. В их числе вопрос о том, насколько летальность связана с дефектами оказания помощи в некоторых учреждениях. Ученый также сказал, что сейчас о большом количестве микозов речь не идет, но тот факт, что коронавирус может ослабить иммунную систему, из-за чего организм становится более уязвимым, уже доказан.

Эксперт добавил, что действительно дети также умирают от коронавирусной инфекции, как и взрослые, но в подавляющем большинстве у них были другие серьезные патологии. До сих пор медики и ученые не могут дать ответ на вопрос, почему некоторые пациенты переносят болезнь легко, в том числе из групп риска, а некоторые болеют тяжело, но выздоравливают даже при отсутствии вирус-нейтрализующих антител. От чего умирают люди с COVID-19, в принципе понятно. А вот благодаря каким механизмам они выздоравливают, врачи не всегда знают, заметил профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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