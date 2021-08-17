Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром приводит к раку

О развитии рака после коронавируса рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он объяснил, что действительно постковидный синдром может спровоцировать онкологию.

В своем Telegram-канале он пообещал тему для броского заголовка «Постковидный синдром приводит к раку?!». Специалист уточнил, что связь между коронавирусом и раком можно найти.

«Диффузный фиброз легких увеличивает риски рака легких в 8-14 раз», - отметил Мясников.

При этом эксперт подчеркнул, что фиброз легких может развиваться только у 30% тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. У COVID-19, добавил Мясников, «различные клинические проявления». Он может протекать бессимптомно, но может спровоцировать летальный исход.

Вероятность развития фиброза легких, добавил Мясников, выше у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме с развитием коронавирусной пневмонии. Таких пациентов, по его словам, около 10% и у них повышается онкологический риск.

«Вот у этих - да, фиброз возможен, и он действительно становится фактором риска для рака легких», - пояснил Мясников.

Поэтому после COVID-19 лучше отказаться от курения, сбросить лишний вес и осторожностью принимать витамины, чтобы убрать факторы, способствующие развитию онкологии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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