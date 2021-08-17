Минздрав Великобритании заявил, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться

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Минздрав Великобритании заявил, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться
Здоровье

В Великобритании заявили о том, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться. Служба общественного здравоохранения Англии и сотрудники Оксфордского университета изучили статистику повторных случаев заражения. В итоге было выяснено, что повторное заражение коронавирусом происходит очень редко. Из 4 млн случаев заболевания было выявлено лишь 15893 возможных повторных заражений. Таким образом, можно сказать, что повторное заражение происходит лишь в 0,4% случаев.  

Профессор Центра общественной медицины Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Санджай Рай заметил, что глобальные данные указывают на то, что естественное заражение обеспечивает лучшую и длительную защиту. Прививка, сделанная  после естественного заражения, не дает дополнительных преимуществ. То есть, иммунизацию выздоровевших от коронавируса можно считать бесполезной тратой ресурсов. 

Эксперты отмечают, если при более тщательном исследовании иммунитета переболевших будет подтверждено, что после коронавируса иммунитет сохраняется длительное время, то вакцинироваться им будет не обязательно. В таком случае те граждане, которые не болели коронавирусом, получат больше шансов привиться

Затрачивать ресурсы впустую нецелесообразно, отмечают эксперты. Лучше потратить вакцину на «незащищенную» часть населения, заявило руководство Великобритании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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