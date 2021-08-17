Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить

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Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить
Здоровье

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров на канале «Студия Рубеж» рассказал о том, что его коллеги изучили официальные данные по привитым и умершим в 250 странах и пришли к выводам, что между вакцинацией и смертностью есть связь. Чем больше людей прививают - тем больше летальных исходов.

Доля вакцинированных в бедных странах составляет от 1%, а в развитых - до 80%. Лидером по темпам вакцинации на миллион жителей является ОАЭ, где привиты 78% населения. Далее следуют Великобритания, Канада, Израиль, Финляндия – там уровень вакцинации на уровне 68%. В Италии, Испании, США, Германии, Франции он достиг отметки 60-65%.

Меньше всего людей привито (порядка 1%) в Бенине, Гамбии, Камеруне, Нигерии и Сирии.

Показатели смертности варьировались от 2,6 случаев на миллион жителей (во Вьетнаме) до 3118 (в Венгрии). Различие огромное, подчеркивает Гундаров.


Эпидемиологами также была изучена связь между вакцинированными и смертностью.

Выяснилось, что доля привитых - от 1% до 48%. В Кыргызстане меньше всего – 1%. Больше всего в Молдове – 21%, России – 22%, Азербайджане - 25%, Казахстане – 26%.

Если рассуждать логически, там, где много привитых людей, уровень смертности должен быть низким, и наоборот. На деле же получается иная картина. В странах с высокими темпами вакцинации смертность от коронавируса в два раза выше. Чем больше людей прививаются, тем больше погибших, обращает внимание эпидемиолог.

Специалист также отметил, что в группе стран с большой активностью противоэпидемиологических мер смертность выявилась в 10 раз больше.

«В связи с тем, что данные исследования устрашают, необходимо обращаться в прокуратуру и во Всемирную организацию здравоохранения, а пока ввести мораторий на вакцинацию. Профессор еще раз подчеркнул, где выше вакцинация, там люди умирают в 2-10 раз больше. Он же отметил, что опровергнуть эти данные нельзя, так же как и связь между вакцинацией и смертностью. Следовательно, если никто не может опровергнуть, тогда им стоит прекратить вакцинацию или же говорить: я буду вас убивать!», - цитирует озвученную Гундаровым позицию издание «ЛентаЧел».

В заключение он добавил, что приходится наблюдать глобальный летальный эффект. Посему ученые намерены обращаться в ВОЗ с призывом остановить вакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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