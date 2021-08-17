Вирусолог Тимаков предупредил об опасных последствиях COVID-19 для всего организма человека

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Вирусолог Тимаков предупредил об опасных последствиях COVID-19 для всего организма человека
Здоровье

По мнению известного российского вирусолога Евгения Тимакова, многих переболевших коронавирусом людей ждут опасные для здоровья последствия, которые коснутся не только легких, нервов, но даже зрения. Ковид оставляет свою «печать» практически на всех человеческих органах. Об этом сообщает «Царьград».


«Коронавирусная инфекция поражает все органы и ткани человека, так как везде есть рецепторы, на которых она размножается», - объяснил специалист.

И добавил, что постковидный синдром может коснуться даже тех, кто болел коронавирусом легко. Так, по данным статистики, эта патология образуется у каждого второго человека за 50 лет, перенесшего ковид, а также у каждого пятого человека молодого возраста. При этом постковидный синдром может значительно ухудшить качество жизни.

«В первую очередь страдает центральная нервная система, страдает сердечно-сосудистая система, снижается значительно толерантность к физическим нагрузкам, страдает бронхолёгочная система. Долго восстанавливаются лёгкие после коронавирусной инфекции. Нарушается функция со стороны кроветворения, нарушается иммунный статус. Значительно нарушается функция самих лейкоцитов и их морфологические особенности. Нарушается функция тромбоцитов, эритроцитов», - констатировал Тимаков.

Ударит перенесенный ковид и по желудочно-кишечному тракту, нарушив ферментативную функцию кишечника. Кроме  того, «нарушается моторика кишечника, появляется синдром раздражённого кишечника».

Также, по мнению вирусолога, страдает от перенесенного коронавируса и сердечно-сосудистая система, поэтому увеличиваются риски возникновения инсультов и инфарктов, а также отсроченной смерти. 

По некоторым данным, постковидный синдром может наблюдаться на протяжении полугода, однако подтвержденных наукой данных на этот счет нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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