Пульмонолог Пальман рассказал, каков риск попадания в реанимацию после вакцинации от коронавируса

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Пульмонолог Пальман рассказал, каков риск попадания в реанимацию после вакцинации от коронавируса
Здоровье
Пульмонолог Пальман

Доцент кафедры госпитальной терапии МГМУ имени Сеченова Александр Пальман заявляет, что в большинстве своем вакцинированные от коронавируса и заболевшие пациенты в госпитализации не нуждаются, и в реанимационные отделения не попадают.

Причем, в этом врач-пульмонолог удостоверился в результате личных наблюдений, а не по итогам изучения статистики.

«Наблюдения показали, что привитый пациент либо не нуждается в госпитализации, либо не попадает в реанимацию, несмотря на все предпосылки к этому по факторам риска», - уточнил Пальман в беседе с «Парламентской газетой».

Врач уверяет, что привитые «проще и легче» переносят как сам коронавирус, так и его последствия. У непривитых людей, бывает, «постковидный хвост» наблюдается по нескольку месяцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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