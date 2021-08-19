Британский вакцинолог Поллард назвал коллективный иммунитет к COVID-19 мифом

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Британский вакцинолог Поллард назвал коллективный иммунитет к COVID-19 мифом
Здоровье

Британский вакцинолог Эндрю Поллард заявил о том, что коллективный иммунитет на данный момент это не более чем миф. В сложившихся условиях, когда вирус с его новыми штаммами научился заражать привитых, его достигнуть невозможно. Об этом пишет газета The Gardian.

Эндрю Поллард заявляет, что коронавирус идет на шаг впереди человечества, формирует новые штаммы, адаптируется под изменившиеся условия и даже под реакции организма. Уровень заболеваемости и госпитализации, даже невзирая на высокий уровень вакцинации, все равно продолжает определяться распространенностью вируса. При этом доля случаев, вызванных линией Delta, который был обнаружен осенью минувшего года в Индии, увеличивается во многих популяциях. Этот штамм, в сравнении со стартовым уханьским и даже с «британцем» (вариант альфа) обладает повышенной заразностью.


«Проблема состоит в том, что этот вирус — не корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм коронавируса „Delta“ будет заражать и тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус… и у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу», - приводит слова вакцинолога, являющегося главой оксфордской группы по созданию вакцин, газета The Guardian.

При этом вакцины в борьбе с вирусом все же помогают. Как следует их последнего исследования React, проведенного Королевским колледжем Лондона, полностью вакцинированные люди 18-64 лет имеют вдвое меньше рисков заразиться по сравнению с непривитыми.

Таким образом, считает профессор, все равно надо вакцинироваться, невзирая на то, что вакцины и не гарантируют защиту. Тем не менее, они помогают предупредить заболевание в тяжелой форме и летальные исходы, передает Муксун ФМ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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