Вакцинированные «Спутником» в пять раз реже попадают в больницу с ковидом

Вакцинированные «Спутником» в пять раз реже попадают в больницу со штаммом дельта, если заболеют. Таков вывод специалистов, которые изучили данные 13?894 пациентов, прошедших через два центра компьютерной томографии в Петербурге с 3 июля по 9 августа. Как отмечают исследователи, в этот период вариант «дельта» стал доминирующим в городе по сравнению с другими штаммами коронавируса.

Большинство заболевших, вакцинированных «Спутником V», отправились лечиться домой. Только 3,6 %, или 495 человек пришлось госпитализировать. На момент анализа ни один инфицированный не умер.

Согласно оценке ученых, степень защиты «Спутника V» от «дельта»-штамма коронавируса составляет 81 %. Для женщин она оказалась несколько выше, чем для мужчин, а для людей старше 50 лет — выше, чем у более молодых.

Ученые также подчеркивают, что между двумя КТ-центрами, в которых обследовали больных, не было разницы в данных, что указывает на то, что принципы госпитализации пациентов в них применялись одинаковые, пишет Дождь .

Напомним, что штамм «дельта» впервые был обнаружен в Индии, поэтому его еще называют индийским. Он считается более агрессивным, чем предыдущие штаммы, а имеющиеся в мире вакцины оказываются против него менее эффективными. «Дельта» заражает и привитых людей, поэтому достижение коллективного иммунитета стало невозможным. Так считает один из разработчиков Оксфордской вакцины Эндрю Поллар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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