Появление дельта-штамма коронавируса назвали аргументом против версии лабораторной утечки COVID-19

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Появление дельта-штамма коронавируса назвали аргументом против версии лабораторной утечки COVID-19
Здоровье

Дискуссии по поводу лабораторного происхождения COVID-19, по мнению известного биолога-эволюциониста, являются «детскими ссорами», которые только отвлекают общественность и исследователей от более важной работы. Об этом пишет South China Morning Post.

Теория о том, что вирус был создан в Уханьском институте вирусологии, по словам Ву Чун-И, «очень маловероятная».

Биолог, выступая в ходе онлайн-семинара, организованного аналитическим центром Global Governance Institute, считает, что дельта-штамм, который все активнее распространяется по миру и претерпел множество мутаций, является самым лучшим аргументом против версии об искусственном происхождении ковида. Ученый настаивает на том, что крайне маловероятно, чтобы уханьские вирусологи до такой степени заморочились с вирусом, чтобы добавить в него столько различных мутаций и ждать, когда они начнут эффективнее заражать людей.


«Вирус должен пройти очень долгий процесс, чтобы стать чрезвычайно хорошо адаптированным к условиям человека. Это немыслимо ни с помощью лабораторного синтеза, ни с помощью взятия вируса от природы, от любого животного, распространения его в человеческую популяцию и ожидания, что он поразит всю популяцию. Считаю это крайне маловероятным. Политики могут быть очень уверены в происхождении, но ученые должны быть более осмотрительными в этом отношении», - заявил Ву Чун-И, который долгое время проработал в Чикагском университете.

Вирусолог Джонатан Стоу из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании придерживается другой точки зрения и считает, что вопросы касательно «исследования увеличения функциональности», проведенного сотрудником Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и эпидемиологом из Университета Северной Каролины Ральфом Бариком, остаются. Также нельзя исключать вероятности случайной утечки коронавируса из лаборатории, тем более что раньше патогены уже сбегали.

Усиление функции, как пояснили журналисты издания, относится к тем исследованиям, в ходе которых патоген модифицируется, чтобы сделать его более заразным и добавить ему новые качества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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