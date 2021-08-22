В ВШЭ рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать, если прививка нанесет вред здоровью

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В ВШЭ рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать, если прививка нанесет вред здоровью
Здоровье

Вакцинация от коронавируса в России, как и в мире, продолжается. Большинство людей переносят прививки легко, не сталкиваясь с выраженными побочными эффектами. Но есть и такие, кому после вакцинации необходима помощь медиков. На какую компенсацию могут рассчитывать люди, которые столкнулись с осложнениями, повлекшими за собой вред здоровью в нашей стране?

Один из депутатов Госдумы предложил Минздраву страховать жизнь и здоровье людей, которые вакцинируются от COVID-19, на 10 миллионов рублей. В ведомстве пообещали рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации, которая не менялась уже 21 год - с 2000-го. Она просто мизерная.

Сейчас единовременная компенсация за осложнение после вакцины составляет 10 тысяч рублей, а в случае смерти привитого его семье заплатят 30 тысяч рублей.


Список осложнений, за которые могут россиянам выплатить компенсацию, российским правительством был определен еще в 1999 году - это анафилактический шок, энцефалит, отек Квинке и другие.

«Краткосрочное повышение температуры или неприятные ощущения после прививки – это лишь побочные реакции. Здесь на компенсацию можно не рассчитывать», – пояснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в комментарии АиФ.

Она добавила, что на компенсацию можно рассчитывать, только если четко прослеживается реальный ущерб здоровью после вакцинации. К примеру, у больного обострилось хроническое заболевание, которое привело к госпитализации, инвалидности или даже летальному исходу.

Но даже 10 или 30 тысяч рублей просто так не выплатят.

«Чтобы получить компенсацию, надо четко доказать причинно-следственную связь ущерба здоровью с вакциной», - резюмировала Лариса Попович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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