Бельгийский доктор Тьери Эртог рассказал, как после вакцинации лишился здоровья

На страницах портала Le Media En 4-4-2 появилось письмо бельгийского доктора Тьери Эртога, в котором он рассказывает о тяжелых последствиях для себя после вакцинации одной дозой американской вакцины от коронавируса Moderna.

63-летний врач сообщил, что прививку поставил еще в феврале нынешнего года. Буквально через четыре дня после инъекции у него началось расстройство речи, и это заметили более двух десятков человек. Еще через пару дней он прошел МРТ, на котором у него был инсульт мозжечка.

Но и это еще не все - проблемы со здоровьем у Эртога усугубились еще больше. Через неделю по результатам велоэргометрии у врача обнаружилось ишемическое поражение сосудов на уровне ногтей - он понимал, что это указывает на вероятность микротромбоза в легких.

«Сомнений не оставалось — причиной инсульта могла быть только вакцинация», — пишет доктор Эртог.

Через три месяца после вакцинации у медика было обнаружено повреждение тканей сердца.

Речь у Тьери восстановилась, но выглядеть он стал после прививки как дряхлый старик - лет на десять старше. И это уже не говоря о том, что хроническая усталость стала обыденным явлением.

Врач констатировал, что о его проблемах со здоровьем после вакцинации никто даже слушать не хочет. И это притом, что он делал неоднократные попытки достучаться до властей, пишет «Красная Весна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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