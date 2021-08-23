Эксперт объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 после массовой вакцинации

О причинах роста заболеваемости COVID-19 после вакцинации рассказал эксперт Минздрава.

Стоит отметить, что информация об увеличении суточного числа случаев коронавирусной инфекции, несмотря на проведение кампании по вакцинации, была предоставлена официальным источниками, передает Общественная служба новостей. Тут же поползли по Сети различные конспирологические теории о том, что вакцинация нацелена то, чтобы уничтожить человечество и т.п. В качестве доказательства приводится статистика из тех стран, где тоже после вакцинации росло число зараженных.

Но, как объяснил эксперт, связь между прививками и COVID-19 не связана с составом вакцины. Все объясняется сочетанием ряда факторов.

Источник из Минздрава отметил, что в очередях на вакцинацию люди зачастую не соблюдают дистанцию, из-за чего повышается риск заражения и прививочные пункты в итоге становятся источниками инфекции.

«Рост заболеваемости связан с волнами пандемии, не случайно люди начинают делать прививки перед прогнозируемым ростом заболеваемости COVID-19», - отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что после вакцинации в первые две недели снижается иммунитет. Поэтому после прививки рекомендуется минимизировать контакты и тщательно соблюдать все меры предосторожности.

Но поскольку нередко, получив прививку, люди думаю, что уже защищены и не соблюдают рекомендации, они становятся легкой мишенью для COVID-19.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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