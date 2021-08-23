Доктор наук Токарев заявил, что коллективный иммунитет не остановит распространение COVID-19

Image 16+
Доктор наук Токарев заявил, что коллективный иммунитет не остановит распространение COVID-19
Здоровье

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев сообщил о росте числа инфицированных коронавирусом, несмотря на продолжающуюся активную кампанию по вакцинации. Эксперт указал, что данная тенденция связана с постепенным понижением иммунной защиты у населения, передает «URA.Ru».

Доктор медицинских наук Сергей Токарев пояснил, что даже интенсивная вакцинация от коронавируса не всегда эффективна в сдерживании вируса — ведь иммунные антитела постепенно снижают свои защитные свойства. Эксперт отметил, что даже в тех странах, где вакцинационная кампания была проведена в полном объеме, не удалось полностью устранить возбудителя инфекции. 

«Связана такая ситуация с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается. В нашей стране уже во многих регионах требуется ревакцинация, тогда как в других еще не была обеспечена даже первичная вакцинация для граждан. Поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и регулярно, через каждые шесть месяцев проводить ревакцинацию», - прокомментировал Сергей Токарев. 

Врач подчеркнул, что в связи с очень интенсивным распространением агрессивного штамма «Дельта» в России требуется в кратчайшие сроки привить минимум 80% всего населения. 

«Пока, к сожалению, сложно сказать о достижении даже плановых показателей, не говоря уже о показателе в 80%», - резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор наук Токарев заявил, что коллективный иммунитет не остановит распространение COVID-19

Вчера, 22:05

Эксперт объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 после массовой вакцинации

Вчера, 15:20

Бельгийский доктор Тьери Эртог рассказал, как после вакцинации лишился здоровья

Вчера, 09:05

«Дробные» дозы вакцины от COVID-19 для ревакцинации помогут привить весь мир

Вчера, 09:05

В ВШЭ рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать, если прививка нанесет вред здоровью

22-08-2021, 10:35

Появление дельта-штамма коронавируса назвали аргументом против версии лабораторной утечки COVID-19

21-08-2021, 09:40

Вакцинированные «Спутником» в пять раз реже попадают в больницу с ковидом

20-08-2021, 09:35

На Сахалине вакцинированным выписывали янтарную кислоту, чтобы нейтрализовать вред от прививки

20-08-2021, 09:25

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус

19-08-2021, 18:55

Британский вакцинолог Поллард назвал коллективный иммунитет к COVID-19 мифом

19-08-2021, 12:15

Дельта-штамм COVID-19 может спровоцировать рост заболеваемости среди вакцинированных

19-08-2021, 11:45

Пульмонолог Пальман рассказал, каков риск попадания в реанимацию после вакцинации от коронавируса

19-08-2021, 08:45

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

19-08-2021, 08:15

Биолог Печковский предупредил об ухудшении зрения после вакцинации от COVID-19

18-08-2021, 19:55

Вирусолог Тимаков предупредил об опасных последствиях COVID-19 для всего организма человека

17-08-2021, 21:50

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса

17-08-2021, 19:05

«Русская рулетка со своей жизнью»: Главврач Родоман объяснил, кому надо вакцинироваться в первую очередь

17-08-2021, 17:20

Завоевание мира при помощи вируса: аналитик в своем прогнозе расписал, как могут развиваться события

17-08-2021, 15:40

Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить

17-08-2021, 12:05

Минздрав Великобритании заявил, что переболевшим коронавирусом нет необходимости вакцинироваться

17-08-2021, 11:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Терапевт из Франции прекратила врачебную деятельность, поскольку сомневается в безопасности вакцин от COVID-19
  • 22-08-2021, 10:45

Терапевт из Франции прекратила врачебную деятельность, поскольку сомневается в безопасности вакцин от COVID-19

Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает

Эксперт объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 после массовой вакцинации
  • Вчера, 15:20

Эксперт объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 после массовой вакцинации

О причинах роста заболеваемости COVID-19 после вакцинации рассказал эксперт Минздрава. Стоит отметить, что информация об увеличении суточного числа

Талибы пересняли фотографию американских морских пехотинцев времен Второй Мировой войны
  • 22-08-2021, 08:35

Талибы пересняли фотографию американских морских пехотинцев времен Второй Мировой войны

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во

В Израиле увеличился спрос на фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19
  • 21-08-2021, 18:55

В Израиле увеличился спрос на фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19

В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка

Генерал ВС Украины Гордийчук: в Крыму было некому «стрелять в русских»
  • 21-08-2021, 11:30

Генерал ВС Украины Гордийчук: в Крыму было некому «стрелять в русских»

Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,

Эксперт Леонков: бегство военных США из Афганистана могло быть постановкой
  • 22-08-2021, 10:20

Эксперт Леонков: бегство военных США из Афганистана могло быть постановкой

Российский военный эксперт Алексей Леонков раскрыл тайный план США по Афганистану. По его словам, трусливый побег афганской армии и «подарок» в виде

Новости партнеров
Новости партнеров
Деньги упадут на карту: кому в августе поступят выплаты от ПФР
  • Вчера, 23:00

Деньги упадут на карту: кому в августе поступят выплаты от ПФР

В Пенсионном фонде России анонсировали начисление новых социальных и пенсионных выплат для россиян. Указывается, что денежное поступление в размере

В ВШЭ рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать, если прививка нанесет вред здоровью
  • 22-08-2021, 10:35

В ВШЭ рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать, если прививка нанесет вред здоровью

Вакцинация от коронавируса в России, как и в мире, продолжается. Большинство людей переносят прививки легко, не сталкиваясь с выраженными побочными

Юрист Барсова рассказала о недоверии россиян к вакцинации от COVID-19
  • 21-08-2021, 08:45

Юрист Барсова рассказала о недоверии россиян к вакцинации от COVID-19

Юрист Алена Барсова прокомментировала отношение россиян к вакцинации от коронавируса. Она отметила, что хотя клинические испытания препарата «Спутник

NRK: Захват талибами власти в Афганистане может негативно сказаться на России
  • Вчера, 14:50

NRK: Захват талибами власти в Афганистане может негативно сказаться на России

Российское посольство в Афганистане продолжает работать в то время, как западные страны эвакуируют своих дипломатов после захвата страны талибами