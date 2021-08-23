Доктор наук Токарев заявил, что коллективный иммунитет не остановит распространение COVID-19

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев сообщил о росте числа инфицированных коронавирусом, несмотря на продолжающуюся активную кампанию по вакцинации. Эксперт указал, что данная тенденция связана с постепенным понижением иммунной защиты у населения, передает «URA.Ru».

Доктор медицинских наук Сергей Токарев пояснил, что даже интенсивная вакцинация от коронавируса не всегда эффективна в сдерживании вируса — ведь иммунные антитела постепенно снижают свои защитные свойства. Эксперт отметил, что даже в тех странах, где вакцинационная кампания была проведена в полном объеме, не удалось полностью устранить возбудителя инфекции.





«Связана такая ситуация с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается. В нашей стране уже во многих регионах требуется ревакцинация, тогда как в других еще не была обеспечена даже первичная вакцинация для граждан. Поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и регулярно, через каждые шесть месяцев проводить ревакцинацию», - прокомментировал Сергей Токарев.

Врач подчеркнул, что в связи с очень интенсивным распространением агрессивного штамма «Дельта» в России требуется в кратчайшие сроки привить минимум 80% всего населения.

«Пока, к сожалению, сложно сказать о достижении даже плановых показателей, не говоря уже о показателе в 80%», - резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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