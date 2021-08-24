Врачи требуют немедленно прекратить кампанию по вакцинации населения, называя ее преступлением против человечности

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Врачи требуют немедленно прекратить кампанию по вакцинации населения, называя ее преступлением против человечности
Здоровье

«Врачи за этику» требуют немедленно прекратить кампанию по вакцинации населения, называя ее преступлением против человечности. Такой же точки зрения придерживаются и многие общественники. Они уверены в том, что правительства большинства стран мира намеренно скрывают данные о побочных эффектах и летальных исходах после прививок.

Врачи не сомневаются в том, что в странах Евросоюза, в Великобритании и Соединенных Штатах побочных эффектов и летальных исходов после вакцинации от коронавируса зарегистрировано больше, нежели от всех предыдущих вакцин, вместе взятых.

По данным группы «Врачи за этику», по состоянию на первое августа зарегистрированы 34 052 случая смерти после вакцинации, а побочных эффектов - свыше 5,46 миллиона, но об этом нигде официально не сообщается, пишет «ЛентаЧел».

Недавно с громким заявлением выступил корреспондент газеты New York Times Алекс Беренсон. По его данным, в американскую компанию Moderna, которая производит мРНК-вакцину от ковида, поступило порядка 300 тысяч сообщений о «побочках». И это только за три месяца. Но эти сведения в компании обнародовать не спешат и скрывают от общественности.

«Согласно последнему обновлению Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Система отчетности о побочных эффектах вакцинации (VAERS) получила 6789 сообщений о летальных исходах при 357 миллионах привитых. А согласно базе данных VAERS, было получено 37 212 сообщений о серьезных последствиях, в том числе о смерти. А ведь это только часть последствий. А сколько их было на самом деле? VAERS информирует только о небольшой доле поствакцинальных осложнений, причем, о серьезных последствиях сообщается чаще, чем о незначительных. Другие исследования показывают, что сообщается менее чем об 1% случаев осложнений», - написала на своем портале virginiastoner.com общественница Вирджиния Стоунер по итогам собственного расследования.

Она опубликовала также график, на котором показала, сколько на самом деле может быть скончавшихся в результате вакцинации от коронавируса. Стоунер отмечает, что для получения приближенной к достоверной информации необходимо взять наибольший процент осложнений и смертей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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