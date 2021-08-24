Минздрав РФ ввел новые правила вакцинации пенсионеров от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ обновило правила иммунизации населения против COVID-19. Изменения коснулись методических рекомендаций о порядке проведения вакцинации для россиян категории 60+, передает «Глас Народа».

Согласно постановлению Минздрава, при вакцинации граждан старше 60 лет необходимо руководствоваться индивидуальными показателями каждого конкретного пенсионера — для этого нужно организовать индивидуальную работу для этой группы населения. Эксперты пояснили, что данная категория граждан крайне уязвима в условиях пандемии, поэтому нуждается в обеспечении особых условий как в прохождении медосмотра перед вакцинацией, так и непосредственно при процедуре иммунизации. Также изменения коснулись применения препарата «Спутник Лайт» — теперь он официально разрешен для ревакцинации граждан 60+. Данную вакцину рекомендовано применять и тем, кто ранее перенес коронавирус.





Для ВИЧ-инфицированных граждан Минздрав также скорректировал рекомендации по вакцинации — наиболее эффективным препаратом для данной категории населения была признана вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Особо подчеркивается, что проходить вакцинацию ВИЧ-инфицированным гражданам следует не раньше, чем через 4 недели после окончания приема антиретровирусных средств.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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