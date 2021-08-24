Профессор Шафалинов: поздние осложнения от вакцинации считаются наиболее опасными и не изученными

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Профессор Шафалинов: поздние осложнения от вакцинации считаются наиболее опасными и не изученными
Здоровье

В интервью газете «Суть времени» академик Академии военных наук Владислав Шафалинов заявил, что поздние осложнения от прививки считаются наиболее опасными и не изученными.

Профессор подчеркнул, что с появлением новых прививок стали развиваться аутоиммунные заболевания, сахарный диабет первого типа, бронхиальная астма, рассеянный склероз, в том числе у детей. Эти заболевания стоит отнести к поздним осложнениям, так как они наступают не сразу, заявил академик. По словам доктора медицинских наук, могут пройти месяцы и даже годы до момента, когда у ребенка будут выявлены различные заболевания.


Шафалинов также добавил, любые прививки должны быть тщательно исследованы, так как введение такого препарата может повлиять на фертильность, репродуктивную способность.

Наряду с этим академик отметил, что у любой медицинской процедуры есть побочные эффекты. Врач также отметил, что смертельные случаи через несколько дней после прививки имели место, так как вакцинация проходит в период эпидемической вспышки. У пациента на фоне прививки снижается неспецифическая резистентность и он заболевает всем подряд. Шафалинов также уточнил, это происходит до момента формирования иммунитета.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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