Врачи сообщили об увеличении скорости развития тяжелой формы коронавируса

Отечественные врачи предупреждают россиян, что сейчас коронавирус очень быстро переходит из легких форм заболевания в тяжелые.

Согласно наблюдениям пульмонолога Алексея Никищенкова в «красной зоне», с серьезными последствиями организм сталкивается уже на третьи сутки после первого повышения температуры. По его словам, это значит, что за столь короткий срок вирус успевает поразить большую часть легких.

Такое стремительное прогрессирование заболевания медик связывает с распространением новых ковид-штаммов, в том числе дельты. Оказывают влияние на сроки развития заболевания состояние иммунной системы заболевшего и сопутствующие хронические заболевания (например, сахарный диабет, ожирение). Врач-инфекционист Николай Малышев солидарен со своим коллегой. Сейчас тяжелое течение КВИ развивается гораздо быстрее, нежели на заре пандемии. По словам врача, это объясняется агрессивностью дельта-штамма. К тому же, играет ключевую роль вакцинация.

У большинства вакцинированных людей, подчеркнул Малышев, коронавирус в тяжелой форме не протекает. В основном, привитые болеют легко, без существенных осложнений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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