Иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от COVID-19 в РФ

Вакцинация подростков от COVID-19 в России может стартовать в самое ближайшее время. И если одна половина россиян ждет этого с нетерпением, вторая опасается охвата прививками юного поколения. Что о массовой вакцинации несовершеннолетних думают специалисты рассказало издание «Екатеринбург Онлайн» .

Иммунолог Николай Крючков полагает, что вакцинировать подростков в стране начнут с ноября. Он очень надеется, что прививки не будут принудительными - все-таки в РФ необычайно высок уровень неприятия вакцинных препаратов.

К тому же, обязательно должны быть опубликованы результаты промежуточных исследований, которые уже завершены.

«Может быть, это у кого-то поменяет мнение или, наоборот, укрепит. Что касается маленьких детей, то данных пока недостаточно. Но в мире есть страны, где делают прививку с пяти лет», - прокомментировал Крючков.

Поддерживает вакцинацию несовершеннолетних в стране эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. По его мнению, прививки смогут защитить юных наших граждан, ведь новые штаммы переносятся детьми гораздо тяжелее, нежели те, которые распространялись на заре пандемии.

Врач одного из медучреждений Екатеринбурга полагает, что прививать детей стоит только после того, как вакцина пройдет все испытания.

Ранее сообщалось, что исследования вакцины «Спутник V» проводились в Москве в возрастной группе от 12 до 17 лет. Прививали детей таким же препаратом, что и взрослых, но в меньшей дозе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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