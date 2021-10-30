Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых ОРВИ по симптомам схожа с COVID-19. При этом врачи настаивают на том, чтобы начать вакцинацию детей от 12 лет как можно быстрее - это поможет прервать цепочку заражений.

В последние недели все больше детей попадает в больницы с симптомами ОРВИ. При этом температура у них повышается до 40 градусов и ее очень сложно сбить.

«Педиатры подозревают новую форму детского коронавируса. Но официально Минздрав РФ его не признает», — рассказал источник.

Также он обратил внимание на то, что в ведомстве немало противников детской вакцинации. Они, по словам источника, «имеют существенный вес в структуре Минздрава РФ».

«Они объясняют свою позицию тем, что детская вакцина от коронавируса до конца не исследована. А значит, рано запускать прививочную кампанию для детей», — добавил собеседник издания.

Поскольку и тех, кто выступает за охват детей прививками, тоже немало, начинается противостояние между сторонами. Оно и приводит к тому, что начало кампании по вакцинации задерживается.

Сейчас в правительстве работают над отчетом, который ляжет президенту на стол. После того, как он с ним ознакомится, вероятно, и будет принято решение о старте вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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