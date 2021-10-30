Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал способ защититься от коронавирусной инфекции без применения вакцинации. Врач указал, что при
Российский хирург-практик высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов сообщил о более легком протекании ковида у непривитых пациентов. По
В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19
Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили
Вакцины от коронавируса оказались не такими эффективными, как этого все ожидали, заявляет врач-инфекционист центральной горбольницы Ростова-на-Дону
Почему прививку от коронавируса COVID-19 разработали так быстро? Этим вопросом задаются многие граждане в России, и это одна из причин недоверия
О недопустимости введения обязательной вакцинации на общефедеральном уровне заявил Игорь Семеновский, старший преподаватель Юридического факультета
Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в
Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых
Отношения межу Турцией и Москвой могут ухудшиться из-за поставок Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на страницах The National
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