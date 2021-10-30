Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Image 16+
Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19
Здоровье

Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году. Их мнения собрала газета «Московский комсомолец».

Врач-кардиолог Алексей Федоров, проработавший в красной зоне, четвертую волну, которую переживает страна, считает «провинциальной». Безусловно, в Москве и Петербурге очень много зараженных, но, по его словам, нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и по смертности идет за счет «остальной России».

«Думаю, с высокой долей вероятности это будет последняя мощная волна в столице. После неё в городе останутся переболевшие/привитые/переболевшие и привитые. Пятая волна доберёт небольшое количество оставшихся непереболевших и будет самой маленькой из всех. С Россией тяжелее, на просторах страны ковид будет распространяться дольше», - поделился своим мнением врач.

О том, что ничего хорошего ждать не приходится, заявила микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина.

По ее словам, на территориях, где отказались от масок и забыли о социальной дистанции, и идет увеличение числа заражений. Особенно, если еще и темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

«Уже можно сказать, что надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались. Если число заново переболевших приблизительно равно числу тех, кто теряет иммунитет из-за давности, вирус может ходить по кругу», - говорит она.

Доронина подчеркнула, что если темпы вакцинации так и будут вялыми, страну может охватить после нынешней осенне-зимней следующая весенняя волна, а потом снова осенне-зимняя...

«По факту мы сейчас наблюдаем переход коронавируса в "режим гриппа", когда десятками лет есть две волны. Только у гриппа это происходит в результате появления новых штаммов, а у ковида тот же штамм слегка себя изменяет для увеличения эффективности распространения», - пояснила Доронина. 
А затем пессимистично добавила: «Я не вижу шансов, что в 2022 году вирус внезапно исчезнет».

По ее словам, об оптимистичном сценарии развития пандемии можно будет говорить, только когда появится «добрый SARS-2». Она имеет в виду штамм, который вытеснит все имеющиеся и у большинства зараженных будет вызывать только бессимптомное течение заболевания.

Пессимистическим прогнозом поделился и российско-американский ученый Алексей Кондрашов. Потому как, указывает он, SARS-2 пока эволюционирует не только в сторону контагиозности, но и в сторону увеличения тяжести болезни. Он даже допускает, что появится новый штамм, который будет давать 10-процентную летальность.

Впрочем, он считает это событие настолько же маловероятным, как и появление «доброго SARS-2».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает

Сегодня, 19:13

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Сегодня, 17:43

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Сегодня, 16:08

Иммунолог Крючков заявил о необходимости детской вакцинации от COVID-19 в РФ

Сегодня, 14:23

Врачи сообщили об увеличении скорости развития тяжелой формы коронавируса

Сегодня, 09:13

Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации

Вчера, 09:33

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует

28-10-2021, 17:58

Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали

28-10-2021, 10:13

Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации

28-10-2021, 09:58

Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро

28-10-2021, 09:33

Профессор Шафалинов объяснил, почему непривитые легче болеют коронавирусом COVID-19

28-10-2021, 08:48

Ученый Гущин: люди со сниженным иммунитетом могут ревакцинироваться от ковида двумя дозами

27-10-2021, 18:33

Российский «Спутник V» лидирует среди вакцин по побочным эффектам в Аргентине

27-10-2021, 18:03

Инфекционист Малышев обвинил непривитых россиян в высокой летальности от коронавируса COVID-19

27-10-2021, 15:48

Отказ от вакцинации власти могут приравнять к терроризму

27-10-2021, 09:38

Инфектолог Вознесенский заявил, что темпы вакцинации повлияли на распространение COVID-19

27-10-2021, 08:43

Врач-иммунолог Болибок рассказал, кому не стоит делать прививку от коронавируса COVID-19

26-10-2021, 21:13

Вакцинация от COVID-19: статистика побочных эффектов и смертей

26-10-2021, 21:03

Минздрав РФ: клинические проявления коронавируса есть у 50% детей

26-10-2021, 15:58

Россиянка: в каком учебнике по иммунологии написано, что необходимо прививать переболевших?

26-10-2021, 09:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации
  • 28-10-2021, 09:58

Профессор Шафалинов объяснил, как защититься от коронавируса COVID-19 без вакцинации

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал способ защититься от коронавирусной инфекции без применения вакцинации. Врач указал, что при

Профессор Шафалинов объяснил, почему непривитые легче болеют коронавирусом COVID-19
  • 28-10-2021, 08:48

Профессор Шафалинов объяснил, почему непривитые легче болеют коронавирусом COVID-19

Российский хирург-практик высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов сообщил о более легком протекании ковида у непривитых пациентов. По

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует
  • 28-10-2021, 17:58

В мире поствакцинальные осложнения от ковида исчисляются тысячами, в России открытая статистика отсутствует

В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 11:18

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили

Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали
  • 28-10-2021, 10:13

Инфекционист Хоменко: Вакцины от COVID-19 оказались не настолько эффективны, как ожидали

Вакцины от коронавируса оказались не такими эффективными, как этого все ожидали, заявляет врач-инфекционист центральной горбольницы Ростова-на-Дону

Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро
  • 28-10-2021, 09:33

Доктор наук Бальхаев объяснил, почему вакцину от коронавируса COVID-19 разработали так быстро

Почему прививку от коронавируса COVID-19 разработали так быстро? Этим вопросом задаются многие граждане в России, и это одна из причин недоверия

Новости партнеров
Новости партнеров
Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации
  • Вчера, 09:33

Эксперт Семеновский указал на недопустимость обязательной вакцинации

О недопустимости введения обязательной вакцинации на общефедеральном уровне заявил Игорь Семеновский, старший преподаватель Юридического факультета

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 09:58

Россияне получают QR-код без полной вакцинации от COVID-19

Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID
  • Сегодня, 16:08

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых

NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России
  • Вчера, 08:28

NI: турецкие беспилотники на Украине стали настоящей «болью» России

Отношения межу Турцией и Москвой могут ухудшиться из-за поставок Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на страницах The National