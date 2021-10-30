Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году. Их мнения собрала газета «Московский комсомолец».

Врач-кардиолог Алексей Федоров, проработавший в красной зоне, четвертую волну, которую переживает страна, считает «провинциальной». Безусловно, в Москве и Петербурге очень много зараженных, но, по его словам, нынешний рекордный прирост как заболеваемости, так и по смертности идет за счет «остальной России».

«Думаю, с высокой долей вероятности это будет последняя мощная волна в столице. После неё в городе останутся переболевшие/привитые/переболевшие и привитые. Пятая волна доберёт небольшое количество оставшихся непереболевших и будет самой маленькой из всех. С Россией тяжелее, на просторах страны ковид будет распространяться дольше», - поделился своим мнением врач.

О том, что ничего хорошего ждать не приходится, заявила микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина.

По ее словам, на территориях, где отказались от масок и забыли о социальной дистанции, и идет увеличение числа заражений. Особенно, если еще и темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

«Уже можно сказать, что надежды на развитие коллективного иммунитета в результате естественного распространения вируса не оправдались. Если число заново переболевших приблизительно равно числу тех, кто теряет иммунитет из-за давности, вирус может ходить по кругу», - говорит она.

Доронина подчеркнула, что если темпы вакцинации так и будут вялыми, страну может охватить после нынешней осенне-зимней следующая весенняя волна, а потом снова осенне-зимняя...

«По факту мы сейчас наблюдаем переход коронавируса в "режим гриппа", когда десятками лет есть две волны. Только у гриппа это происходит в результате появления новых штаммов, а у ковида тот же штамм слегка себя изменяет для увеличения эффективности распространения», - пояснила Доронина.

А затем пессимистично добавила: «Я не вижу шансов, что в 2022 году вирус внезапно исчезнет».

По ее словам, об оптимистичном сценарии развития пандемии можно будет говорить, только когда появится «добрый SARS-2». Она имеет в виду штамм, который вытеснит все имеющиеся и у большинства зараженных будет вызывать только бессимптомное течение заболевания.

Пессимистическим прогнозом поделился и российско-американский ученый Алексей Кондрашов. Потому как, указывает он, SARS-2 пока эволюционирует не только в сторону контагиозности, но и в сторону увеличения тяжести болезни. Он даже допускает, что появится новый штамм, который будет давать 10-процентную летальность.

Впрочем, он считает это событие настолько же маловероятным, как и появление «доброго SARS-2».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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