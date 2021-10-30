Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает

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Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает
Здоровье

В Госдуме предлагают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли. Идея нашла поддержку Федерации независимых профсоюзов и в «Деловой России». А вот профессор, доктор медицинских наук Александр Редько критически оценивает предложение об обязательной вакцинации и предлагает не заниматься «авантюрой».

«Можно было бы говорить о вакцинации, если бы все испытания были проведены. Давайте сначала проведем третью фазу, а потом и четвертую. И только потом признаем препарат вакциной. Так всегда было и в СССР, и в России», - призвал он в эфире телеканала «ЦарьГрад».

Редько добавил, что ему очень хотелось бы видеть результаты вакцинации. Пока ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает.

«Если уже сегодня привиты 40 миллионов человек, так покажите мне результаты вакцинации. Приведу цифры по Петербургу. На первое апреля у нас заболели 710 человек, 31 человек скончался. Тогда у нас на миллион было меньше привитых. 22 октября в городе было 3,2 тысячи заболевших, а скончались 67. То есть в четыре раза больше заболело и вдвое больше умерло. Нам вакцина помогает или нет? Или она приводит к худшему результату, чем было до этого?» - вопрошает Редько.

Критически оценивает профессор и всякие оправдания о том, что привитые так часто заражаются и болеют, потому что распространился дельта-штамм. Это, отмечает он, «уже от лукавого».

«Нам обещали, что вакцина будет от всего помогать. Не помогает», - подытожил профессор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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