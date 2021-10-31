Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации

Шансы заразиться коронавирусом граждан, прошедших двойную вакцинацию, в семье, где хотя бы один из членов показывает положительный результат, оценили
Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание
В Петербурге, как мы уже ранее сообщали, прошла конференция «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19
Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году.
О недопустимости введения обязательной вакцинации на общефедеральном уровне заявил Игорь Семеновский, старший преподаватель Юридического факультета
Некоторые россияне, которые поставили только одну из двух доз «Спутника V», уже получили QR-код. Об этом сообщает URA.RU , отмечая, что это, в
В Госдуме предлагают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации компаний
Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых
Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном
Отношения межу Турцией и Москвой могут ухудшиться из-за поставок Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом на страницах The National
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