Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации

Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание «ЦарьГрад» .

Отмечается, что слова медика обеспокоили членов Родительского всероссийского сопротивления.

«Немножко смертей - это сколько?», - вопрошают они.

Крючков во время своего выступления призвал сделать открытой статистику по вакцинальной кампании в стране. Ее сбором занимаются Минздрав и Росздравнадзор. В статистике, по словам врача, есть сведения и о летальных исходах после вакцинации от коронавируса.

«Ничего там страшного нет, - заверил Крючков. - Есть, наверное, небольшое количество смертей. Ну, с учетом многих миллионов введенных доз…».

Эти слова встревожили членов Родительского всероссийского сопротивления. В Telegram-канале заявление врача Крючкова они прокомментировали следующим вопросом:

«Так значит, статистика смертности от вакцинации у нас ведётся? Немножко смертей - это сколько?»

Он остается открытым.

А в стране, напомним, вчера начались нерабочие дни с сохранением зарплаты для россиян. Власти были вынуждены прибегнуть к этой мере, чтобы разорвать цепочку заражений КВИ. В России продолжает расти число заболевших коронавирусом. Летальность тоже продолжает оставаться высокой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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