Эпидемиолог объяснил, почему при большем числе привитых заболеваемость ковидом не снижается

Темпы вакцинации в России увеличиваются, а уровень заболеваемости не снижается. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились более 41 тысяч россиян. Эпидемиолог, профессор ВШЭ Василий Власов пояснил, почему при большем числе привитых заболеваемость не снижается. В частности, он заявил, что все имеющиеся в стране вакцины защищают от тяжелого течения болезни, но не от заражения. Поэтому маски, перчатки, антисептики даже для вакцинированных остаются актуальными.

Профессор также сказал, что некоторые вакцинированные переносят болезнь с клинически выраженными симптомами, даже в тяжелой форме. Власов усомнился в том, что введенный вчера локдан окажет серьезное влияние на ситуацию с заболеваемостью. Он считает нерабочие дни довольно мягкой мерой. Эпидемиолог также сказал, что иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания сохраняется не менее года. А защита после вакцинации не так продолжительна, пишет MedNovelty.

Вместе с тем профессор заявил, что политика выдачи сертификатов определена коммерческими интересами по продаже вакцин. Он пояснил, что по этой причине сроки действия ковид-сертификатов установлены таким образом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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