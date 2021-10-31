Гинцбург объяснил, почему детей нельзя прививать обычным «Спутником V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, выступая в эфире федерального канала «Россия-1», пояснил, почему вакцина «Спутник V», которой прививают взрослых, для детей не подходит.

По его словам, все дело в концентрации. Для подростков она снижена в 5 раз, а для детей младшего возраста - в 10. Ученым НИИ им. Гамалеи удалось правильно подобрать дозы для несовершеннолетних. Они будут эффективными и в то же время совершенно безопасными.

«Эта доза — исходный "Спутник V", разведенный фактически физраствором», — пояснил Гинцбург.

В интервью «Вечерней Москве» он отметил, что обычную вакцину «Спутник V» нельзя использовать для иммунизации детей и подростков из-за их маленького веса.

«Вот моя внучка 14 лет весит так же, как ее мама. Она высокая и спортивная девушка. Поэтому я ее провакцинировал стандартным «Спутником V». И с ней ничего не случилось. Но, естественно, если ребенок весит 40 кг, то ему нужна доза меньше», — подчеркнул он.

Напомним, в первом этапе исследований вакцины на детях, который стартовал летом, приняли участие 99 юных добровольцев - 56 мальчиков и 43 девочки. 28 октября появилась информация о том, что в Москве начался отбор участников для второго этапа исследований антиковидной вакцины для подростков.

Вчера СМИ сообщили о том, что в Минздраве нет однозначного мнения о вакцинации подростков. Как следует из публикации агентства «Ура», противников охвата детей прививками в ведомстве также немало, из-за чего начались противостояния с теми, кто выступает за проведение вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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